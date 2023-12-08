Россотрудничество ориентируется на 2024 год по запуску электронной карты соотечественника

Заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов подчеркнул, что в настоящее время ведется активная работа над этим проектом

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россотрудничество в вопросе о датах запуска электронной карты соотечественника ориентируется на 2024 год. Об этом заявил ТАСС заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов на полях международной выставки-форума "Россия".

"Я думаю, что мы будем ориентироваться, чтобы это в следующем году запустилось", - сказал он в ответ на вопрос о возможных сроках запуска.

Шевцов подчеркнул, что в настоящее время ведется активная работа над этим проектом. "Безусловно, там есть очень большой пласт тех сервисов и вопросов, которые мы хотели бы погрузить внутрь. Понятно, что они требуют достаточно серьезной проработки. Какие-то вопросы идут сложнее, чем предполагалось", - пояснил замглавы Россотрудничества.

По его словам, предполагается, что электронные карты станут универсальным инструментом, предоставляющим, "во-первых, информацию о Российской Федерации, а во-вторых - о всех тех возможностях, которые Россия предоставляет соотечественникам за рубежом". "Это также возможность и для каких-то сервисов, как бесплатных, так и платных. Мы уверены, что это будет достаточно серьезный инструмент привлечения внимания наших соотечественников к тем технологиям, которые развиваются в РФ, и он будет для них очень хорошим подспорьем", - заключил Шевцов.