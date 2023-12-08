Матвиенко поддержала решение Путина о выдвижении на выборы президента

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что считает себя членом его команды

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение о выдвижении Владимира Путина на выборы президента РФ поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнув, что считает себя членом его команды. Такое мнение она выразила в своем Telegram-канале.

"Конечно, я считала и считаю себя членом команды Путина и, безусловно, поддерживаю это решение Владимира Владимировича. Оно дает возможность абсолютному большинству россиян, доверяющих действующему президенту, видеть его в числе кандидатов и голосовать за него. Это доверие настоящее, эта поддержка - самой высокой пробы!" - написала она.

Она отметила, что доверие и поддержка россиян подкреплены не обещаниями, а реальными делами и результатами. "Люди видят изменения к лучшему вокруг себя: на работе, дома, в семье, в обществе. Понимают, за всем этим - многолетнее честное служение президента народу, тяжелейший каждодневный труд с полной самоотдачей", - резюмировала она.

Владимир Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.