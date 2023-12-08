Песков заявил, что Путин не обсуждал с зарубежными лидерами свое участие в выборах

Он не ставил их в известность о планах баллотироваться, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с зарубежными коллегами свое намерение идти на выборы в 2024 году. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет", - ответил Песков на вопрос, говорил ли Путин с кем-либо из иностранных лидеров об этом во время недавних многочисленных контактов, ставил ли их в известность о планах баллотироваться.

Ранее Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в марте 2024 года. С соответствующей просьбой на встрече с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества в Кремле к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога, который позднее рассказал об этой беседе журналистам.

Выборы 2024 года

В 2023 году объявление о намерении выдвигаться на выборы пришлось на 8 декабря - спустя день после назначения даты голосования Советом Федерации. Согласно закону, после решения Совфеда кандидаты должны предоставить документы в Центризбирком в течение 20-25 дней (в зависимости от того, идет ли человек самовыдвиженцем или представляет политическую партию).

В этот раз конституционное ограничение, запрещающее избираться президентом больше двух сроков подряд, не действует. В 2020 году в основной закон страны вносились поправки - действовавший на тот момент глава государства сможет баллотироваться на высший пост без учета предыдущих сроков.

Общественное мнение

Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия россиян Путину составляет 78,5%, а уровень одобрения его деятельности - 75,8%. Исследование проведено с 27 ноября по 3 декабря, среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

По данным Фонда "Общественное мнение" большинство россиян (70%) поддерживают выдвижение Владимира Путина на новый срок, о чем говорят данные исследования, проведенного с 12 октября по 13 ноября среди 6,1 тыс. совершеннолетних респондентов. Причем этот запрос, по словам социологов, вырос более, чем вдвое за последние годы. Среди эмоций, которые чаще вызывает глава государства, респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность. Более 60% участников опроса отметили, что деятельность Путина отвечает их интересам. Более 70% опрошенных на вопрос, понимает ли президент, что заботит простых людей, их потребности или интересы, ответили положительно. При этом, 63% респондентов считают, что у молодежи сейчас больше шансов добиться успеха в жизни, чем пять лет назад.

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Как сообщили в ЦИК РФ, выборы президента РФ впервые будут многодневными, они пройдут с 15 по 17 марта.