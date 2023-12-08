Турчак заявил, что массовая поддержка Путина на выборах станет общей победой россиян

Выборы пройдут в марте 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Массовая поддержка действующего президента РФ Владимира Путина на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года станет общей победой россиян.

Такое мнение в своем Telegram-канале выразил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Решение нашего лидера Владимира Владимировича Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах - станут нашей общей победой", - написал Турчак.

Заместитель руководителя фракции единороссов в Госдуме Евгений Ревенко добавил, что партия, безусловно, поддержит Путина на выборах. "Совсем скоро, 17 декабря, состоится съезд "Единой России", где будет принято соответствующее решение. Мы работали и будем работать на достижение главной цели - победы во имя будущего нашей страны, подлинного суверенитета и ее процветания", - написал он в своем Telegram-канале.