Путин объявил об участии в президентских выборах

Его полномочия на посту президента истекают 7 мая 2024 года

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в Кремле во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества.

"Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации", - сказал Путин. С просьбой идти на выборы к нему обратился Артем Жога - спикер парламента ДНР, отец погибшего героя СВО.

Путин признался, что в разное время у него были разные мысли насчет дальнейшего президентства. "Но сейчас - вы правы. Сейчас такое время, когда нужно принимать решение", - ответил он Жоге.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.

Просьбы от всей страны

В кулуарах церемонии, приуроченной к завтрашнему Дню Героев Отечества, сразу несколько деятелей попросили Путина пойти на выборы в 2024 году. Так, Жога обратился к президенту с такой просьбой от лица всех жителей новых регионов.

"Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора. <...> Работы очень много, еще нужна интеграция в социальную связь, во все другие, экономические форматы. И чисто [переход к] просто обычной, человеческой, мирной жизни. И под вашим руководством мы хотели бы это все делать. Вы наш президент, мы ваша команда. Вы нужны нам, вы нужны России", - подчеркнул спикер парламента ДНР.

Его поддержала Сапижат Мазаева - мать погибшего бойца СВО, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова. Будучи учителем начальных классов, она напомнила о том, как важно правильно воспитывать детей, прививать им патриотизм, чтобы в дальнейшем из них вырастали герои.

"Но эту работу нужно продолжить, - добавила женщина. - Нам нужны вы как руководитель. Я тоже присоединяюсь к Артему [Жоге] - [прошу], чтобы вы баллотировались. Вы наш президент. Мы ваша команда".

К ним присоединился и награжденный сегодня Герой России, сержант Юрий Мизерный - он передал главе государству слова бойцов с передовой. "У ребят есть, было до ваших слов, озвученных сейчас, переживание - будете баллотироваться, не будете. Поэтому просили передать, уважаемый Владимир Владимирович, чтобы вы оставались с нами, потому что вместе мы - сила, и с вами мы победим, вы - наш президент", - обратился он к Путину.

Таким же образом высказались еще несколько человек. Выслушав всех, президент поблагодарил их за поддержку. "Спасибо вам за эти слова, особенно в этой обстановке и сегодня сказанные", - ответил он участникам церемонии. "В разное время у меня были разные мысли по этому вопросу, - повторил глава государства. - Но я понимаю: сегодня по-другому и нельзя. Так что буду баллотироваться на должность президента России".

В числе участников беседы с Путиным также были главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, сотрудник фонда "Защитники Отечества" и мать погибшего героя СВО Мария Костюк и другие.