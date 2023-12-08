Эксперт: своевременное решение Путина идти на выборы отсекло возможные спекуляции

Политолог Марат Баширов считает, что этим президент "придал уверенности избирательному процессу"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Путин своевременным решением о выдвижении на выборы президента РФ в марте 2024 года "придал уверенности избирательному процессу" и отсек возможность для спекуляций со стороны оппонентов РФ. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС политолог Марат Баширов.

"Президент совершенно точно правильно делает, что очень быстро реагирует, буквально на второй день после того, как было принято решение о том, что выборы назначены на 17 марта, заявляет о своем решении баллотироваться на пост президента РФ. Это придает уверенность всему избирательному процессу, потому что <...> любое затягивание времени давало возможность для спекуляций, а сейчас лучше нашим оппонентам таких возможностей не предоставлять", - сказал Баширов.

Он добавил, что всем, кто вовлечен в президентскую кампанию с организационной и юридической точек зрения, необходимо "очень ответственно отнестись, потому что эти выборы должны быть абсолютно легитимными". При этом Баширов отметил, что легитимность выборов очень важна для внешнего мира, потому что "голосование подтвердит, что население поддерживает курс президента Путина, поддерживает те решения, которые принимаются во внутренней политике, поддерживает проведение СВО, те цели и задачи, которые Россия ставит перед собой в целом на международной арене".

Собеседник агентства добавил, что с тем уровнем поддержки, который есть у Путина, никто не сомневается, что он победит на выборах.

Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.