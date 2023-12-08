8 декабря, 12:33,
обновлено 8 декабря, 12:53
Выборы президента России - 2024

Песков: де-факто предвыборная кампания Путина началась, де-юре - еще нет

Глава государства еще выполнит все необходимые формальности, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Предвыборная кампания Владимира Путина по переизбранию на новый президентский срок де-факто началась, но он еще выполнит все необходимые формальности. Это подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, можно ли этот день назвать стартом предвыборной кампании Путина.

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"Если вы хотите говорить де-факто, наверное, да, - сказал представитель Кремля. - Если вы хотите говорить де-юре, то нет".

"Он еще не зарегистрирован кандидатом, мы еще сообщим вам, как он будет баллотироваться, ему нужно зарегистрироваться кандидатом, выполнить все необходимые формальности, и только после этого он уже станет кандидатом в президенты в ходе предвыборной кампании", - подчеркнул Песков.

Ранее Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Отвечая на просьбы участников церемонии ко Дню Героев Отечества идти на выборы, президент РФ отметил, что у него были разные мысли, но "сегодня по-другому нельзя", и он выдвинет свою кандидатуру.

Среди участников беседы с Путиным были спикер Народного совета ДНР Артем Жога (отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе), Сапижат Мазаева - мать погибшего бойца СВО, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, Герой России, сержант Юрий Мизерный, сотрудник фонда "Защитники Отечества" и мать погибшего героя СВО Мария Костюк и другие.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней 15-17 марта 2024 года. Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру. 

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