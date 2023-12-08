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Выборы президента России - 2024

В Запорожье заявили, что выдвижение Путина является гарантом развития региона

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий отметил, что благодаря действующему президенту регион вернулся на Родину

МЕЛИТОПОЛЬ, 8 декабря. /ТАСС/. Согласие Владимира Путина участвовать в президентских выборах в 2024 году является гарантией безопасности и развития Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

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"Владимир Владимирович Путин подтвердил свое намерение баллотироваться на новый президентский срок, что для нас, жителей Запорожской области, является гарантом стабильности, развития и безопасности", - написал он в Telegram-канале.

Он добавил, что благодаря действующему президенту регион вернулся на Родину. "Безусловная поддержка президента, безусловное доверие и уверенность в дальнейшем пути", - заключил глава региона.

Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта. 

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