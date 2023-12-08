8 декабря, 12:51,
обновлено 8 декабря, 13:01
Выборы президента России - 2024

Медведев поддержал решение Путина идти на президентские выборы

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совета безопасности РФ назвал этот шаг "абсолютно логичным и правильным"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый президентский срок с учетом нынешнего тяжелого периода.

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"Президент уже все сказал. Принимая во внимание нынешнюю ситуацию, тот драматичный период, который переживает наша страна, это решение абсолютно логичное и правильное. Его работа в должности президента должна быть продолжена", - привел журналистам слова Медведева его помощник Олег Осипов.

Ранее Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Отвечая на просьбы участников церемонии ко Дню Героев Отечества идти на выборы, президент РФ отметил, что у него были разные мысли, но "сегодня по-другому нельзя", и он выдвинет свою кандидатуру.

Среди участников беседы с Путиным были спикер Народного совета ДНР Артем Жога (отец Героя России Владимира Жоги, погибшего в 2022 году в Волновахе), Сапижат Мазаева - мать погибшего бойца СВО, Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, главврач московской больницы №52 Марьяна Лысенко, заслуженный шахтер РФ Эдуард Щербина, Герой России, сержант Юрий Мизерный, сотрудник фонда "Защитники Отечества" и мать погибшего героя СВО Мария Костюк и другие.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней 15-17 марта 2024 года. Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру на очередную шестилетнюю каденцию. 

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