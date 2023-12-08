Володин заявил, что решение Путина идти на новый срок говорит о желании сделать РФ сильной

Председатель Госдумы также отметил, что это решение является "очень важным не только для граждан страны, но и для всего мира"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Решение Владимира Путина принять участие в выборах президента России говорит о его любви к своей стране и желании сделать ее сильной. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах президента России, которые состоятся в марте 2024 года. <...> Сегодняшнее его решение говорит о любви к своей стране, о желании сделать ее сильной, процветающей, защитить Россию в нынешнее непростое время вызовов и угроз", - написал Володин. Он также подчеркнул, что это решение является "очень важным не только для граждан страны, но и для всего мира".

Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Отвечая на просьбы участников церемонии ко Дню Героев Отечества идти на выборы, президент РФ отметил, что у него были разные мысли, но "сегодня по-другому нельзя", и он выдвинет свою кандидатуру.