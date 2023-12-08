Пушилин: в ДНР нет семьи, которая бы не ценила того, что сделал для региона Путин

По словам главы республики, именно президент РФ спас ДНР от уничтожения

ДОНЕЦК, 8 декабря. /ТАСС/. Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в регионе нет семьи, которая бы не ценила того, что для республики делает президент Владимир Путин.

"В Донецкой Народной Республике не встретить сейчас семью, которая бы не ценила то, что сделал, и что продолжает делать для нас президент Владимир Путин", - сказал глава ДНР в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Он уточнил, что жителям Донбасса есть с чем сравнивать. Именно Путин, как подчеркнул Пушилин, спас регион от уничтожения.

Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога в ходе беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.