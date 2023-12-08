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обновлено 8 декабря, 14:13
Выборы президента России - 2024

Песков уверен, что электоральная кампания станет объектом нападок извне

Пресс-секретарь президента также отметил, что "система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что электоральная кампания станет предметом нападок извне, но Россия научилась защищаться.

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"Безусловно, электоральная кампания станет объектом нападок, это 100%, мы отдаем себе в этом отчет, мы это понимаем. Но система работает слаженно, и мы уже научились защищаться от таких нападок", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Известий".

Песков отметил, что объявление даты выборов не повлияло на процессы внутри страны, так как "активная работа в России идет каждый день".

Ранее Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Отвечая на просьбы участников церемонии ко Дню Героев Отечества идти на выборы, президент РФ отметил, что у него были разные мысли, но "сегодня по-другому нельзя", и он выдвинет свою кандидатуру.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней 15-17 марта 2024 года. Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру. 

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