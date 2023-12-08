Посольство РФ в Финляндии заявило о готовности к защите прав россиянина Тордена

В дипмиссии отметили, что внимательно следят за развитием ситуации с делом гражданина России

СТОКГОЛЬМ, 8 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Финляндии внимательно следит за развитием ситуации с делом гражданина России Воислава Тордена и готово к дальнейшей защите его прав. Это сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Российские дипломаты получают актуальную информацию о ходе дела, внимательно следют за развитием ситуации. "Поддерживаем связь с адвокатами В.И. Тордена и готовы принимать необходимые меры по дальнейшей защите его прав и законных интересов", - отметили в посольстве.

Ранее Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, задержанного по запросу Киева, поскольку не согласен экстрадировать его на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан пограничниками Финляндии, сообщала газета Helsingin Sanomat.

Торден, 1987 года рождения, которого ранее звали Ян Петровский, является гражданином РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в период с 2014 по 2015 год. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики. 28 августа Тордена посетили сотрудники консульского отдела российского посольства в Хельсинки.