Пасечник выразил уверенность, что почти 100% жителей ЛНР поддержат Путина

Глава региона добавил, что подготовка к выборам в республике уже началась

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Практически 100% жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) поддержат Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, заявил на пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия" глава региона Леонид Пасечник.

"Я, абсолютно не лукавя душой, от чистого сердца заявляю, что практически 100% жителей ЛНР поддерживают нашего лидера, нашего единственного президента, которого мы уважаем безмерно", - сказал Пасечник, который пожелал Путину удачи на выборах и крепкого здоровья.

Он добавил, что подготовка к выборам в ЛНР уже началась, и заверил, что руководство республики сделает все для того, чтобы выборы прошли с соблюдением норм международного права.

В Telegram-канале Пасечник отметил, что Путин "выступает гарантом развития и движения вперед". "От имени всей республики хочу сказать, что народ Луганщины - с президентом!" - написал он.

Путин дал согласие участвовать в 2024 году в президентских выборах. С соответствующей просьбой к нему обратился спикер парламента ДНР Артем Жога во время беседы с главой государства, состоявшейся после церемонии в Кремле ко Дню Героев Отечества. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая следующего года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.