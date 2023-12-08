Жителей Подмосковья начали информировать о выборах президента России в 2024 году

Информационные материалы разместят во всех муниципальных образованиях области на более чем 2 тыс. билбордах, медиафасадах и других объектах

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Первый этап информирования избирателей о выборах президента России в марте 2024 года начался в Московской области, информацию об их проведении разместят более чем на 2 тыс. билбордов и медиафасадов, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.

"С сегодняшнего дня на территории Московской области начался первый этап информирования избирателей о выборах президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информационные материалы будут размещены во всех муниципальных образованиях Московской области на более чем 2 тыс. билбордах, медиафасадах и других объектах.

7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Далее политические партии должны провести свои предвыборные съезды и официально выдвинуть кандидата. 8 декабря Владимир Путин объявил, что намерен вновь баллотироваться в президенты.