Станислав Каторов покинул пост главы Реутова

Врио руководителя стал первый заместитель главы муниципалитета Филипп Науменко

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Глава подмосковного городского округа Реутов Станислав Каторов сложил полномия по собственному желанию. Временно исполнять обязанности руководителя будет первый замглавы муниципалитета Филипп Науменко, сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

"Сегодня глава городского округа Реутов Станислав Каторов сложил полномочия по собственному желанию", - говорится в Telegram-канале министерства.

Также в материале сообщается, что советом депутатов городского округа Реутов принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на первого заместителя главы муниципалитета Филиппа Науменко.

Каторов возглавлял Реутов с 2017 года.