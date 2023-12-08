Песков: ближневосточное турне Путина стало предметом пристального внимания в мире

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в особенности речь идет о государствах окружающего региона

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Посещение президентом РФ Владимиром Путиным нескольких ближневосточных стран стало предметом пристального внимания в мире. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Очевидно, что оно [турне] стало предметом пристального внимания для многих в мире, многих государств в мире, особенно государств окружающего региона", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Известий".

По словам Пескова, "это вполне естественно", потому что Россия активно развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве. "И как раз [Объединенные Арабские] Эмираты и Саудовская Аравия - это страны, с которыми у нас наиболее полноформатно развивается диалог", - добавил представитель Кремля.

Накануне Путин провел переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Они завершили серию встреч по Ближнему Востоку. Так, в среду глава государства посетил с визитами Абу-Даби и Эр-Рияд, где побеседовал с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

В четверг на полях форума ВТБ "Россия зовет!" Путин также пообщался с наследным принцем, министром культуры, спорта и по делам молодежи Омана Зиязином бен Хайсамом Аль Саидом.