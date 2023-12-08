ЛНР предъявит иск Киеву за нанесенный региону ущерб

По словам главы республики Леонида Пасечника, на территории региона "работает соответствующая комиссия, которая ведет учет" преступлений в отношении жителей

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики собирают данные о преступлениях Киева в отношении жителей региона, в том числе о нанесенном ущербе, чтобы предъявить иск Киеву. Об этом сообщил на пресс-конференции на Международной выставке-форуме "Россия" глава ЛНР Леонид Пасечник.

"На территории Луганской Народной Республики работает соответствующая комиссия, которая ведет учет тех преступлений, которые были совершены на территории Луганской Народной Республики в отношении ее жителей. Это касается и тех, кто погиб в результате преступных действий Киева, и в отношении нанесенного ущерба. Все эти цифры считаются. Конечно же, мы будем выставлять этот иск. Работа ведется в этом направлении", - сказал Пасечник.

На новых территориях России это не первый случай подачи исков к Киеву. Так, в Крыму арбитражный суд региона удовлетворил иск к властям Украины о компенсации 152,6 млрд рублей ущерба, причиненного республиканскому бюджету водной блокадой полуострова. Также в суд подан иск на 3 трлн рублей от общественной палаты региона на компенсацию морального вреда, нанесенного жителям водной блокадой.