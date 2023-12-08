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Выборы президента России - 2024

Эксперты считают, что Путин решил участвовать в выборах президента по запросу общества

По словам директора Центра политического анализа Павла Данилина, это подтверждается многочисленными опросами социологов

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Владимир Путин своим решением об участии в выборах президента РФ в 2024 году ответил на запрос общества. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра политического анализа Павел Данилин.

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"То, что глава государства принял решение баллотироваться - отвечает запросу общества", - сказал Данилин. По его словам, это подтверждается многочисленными опросами социологов. "Подавляющее большинство - более 70% опрошенных заявляют, что хотели бы, чтобы Владимир Путин выдвигался на новый срок", - отметил Данилин.

Он назвал положительным тот факт, что Путин заявил о своем решении об участии в выборах в разговоре с Героями России. "Это показывает, насколько высоко глава государства ценит этих людей. <...> И он готов вместе с этими людьми идти вперед и защищать интересы России. Это очень важно, учитывая непростую внешнеполитическую обстановку", - сказал Данилин.

С ним согласен и сопредседатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате России Александр Малькевич. "Для меня очевидно, что армия в самом широком смысле этого слова, так же как и добровольцы, волонтеры и миллионы людей, которые способствуют нашей победе, поддерживают выдвижение Путина на новый срок. Это реальный запрос тех, кто сейчас находятся на передовой - на реальной передовой, на передовой гуманитарной, на информационном фронте", - сказал Малькевич.

Он уверен, что только Путин может закончить специальную военную операцию победой. "Поменять главнокомандующего сейчас - это оставить армию без головы. Путин фактически возродил с нуля нашу армию, сделал ее сильнейшей в мире. Ему доверяет и армия, ему доверяют миллионы бойцов гуманитарного фронта", - считает Малькевич.По его словам, россияне сейчас как никогда сплотились вокруг национального лидера.

Данные социологов

Согласно последнему опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения, уровень доверия россиян Путину составляет 78,5%, а уровень одобрения его деятельности - 75,8%. Исследование проведено с 27 ноября по 3 декабря, среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

По данным Фонда "Общественное мнение", большинство россиян (70%) поддерживают выдвижение Владимира Путина на новый срок, о чем говорят данные исследования, проведенного с 12 октября по 13 ноября среди 6,1 тыс. совершеннолетних респондентов. Среди эмоций, которые чаще вызывает глава государства, респонденты в основном называли доверие, надежду, спокойствие, уверенность в будущем, гордость и благодарность.

Более 60% участников опроса отметили, что деятельность Путина отвечает их интересам. Свыше 70% опрошенных на вопрос, понимает ли президент, что заботит простых людей, их потребности или интересы, ответили положительно.

Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году. Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта. 

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