Выдвижение Путина на выборы-2024 и арест имущества Яриловой. Главные события 8 декабря

Выдвижение Владимира Путина на выборы-2024

Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться на пост президента РФ в 2024 году. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, заявление было сделано "абсолютно спонтанно", предстоит сформировать предвыборный штаб и наметить сроки. Согласно постановлению Центризбиркома РФ, голосование на выборах президента будет идти три дня - 15, 16 и в основной день 17 марта.

Арест имущества экс-замминистра культуры РФ

Следственный комитет сообщил об аресте имущества бывшего заместителя министра культуры РФ Ольги Яриловой, которую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Стоимость арестованной собственности оценивается в 39 млн рублей.

Допуск россиян на Олимпиаду в Париже

Международный олимпийский комитет допустил атлетов из России и Белоруссии до участия в Олимпийских играх в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов. Они не смогут соревноваться в командных видах спорта. Всего допуск на Игры в нейтральном статусе получили восемь российских и три белорусских спортсмена. На Олимпиаде-2024 будут применяться строгие условия отбора. Символика России и Белоруссии не должна будет демонстрироваться в официальных местах.

Отказ Финляндии экстрадировать россиянина на Украину

Суд в Финляндии постановил освободить гражданина России Воислава Тордена, которого ранее задержали по запросу Киева. Его также отказались экстрадировать на Украину. Согласно решению суда, больше нет никаких оснований для содержания под стражей. Украинская сторона добивается выдачи Тордена из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе в 2014-2015 годах.

Объявление в розыск Маши Гессен

МВД России объявило в уголовный розыск журналистку Машу Гессен. В отношении нее ранее возбудили уголовное дело по факту дискредитации ВС РФ. По информации СМИ, поводом для этого стали высказывания Гессен во время интервью Юрию Дудю (признан в РФ иноагентом).