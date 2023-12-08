Путин начал знакомиться с подборками обращений граждан, поступающих в кол-центр

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в процессе подготовки к программе прямой линии президент РФ получает подборки по темам, которые поднимают россияне

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по мере появления у него времени уже знакомится с подборками обращений граждан, которые поступают в кол-центр прямой линии. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы даем регулярно в процессе подготовки к этой программе срезы по темам, которые гражданами поднимаются, и мы даем президенту также уже ближе к программе <…> такие большие подборки, такие увесистые, прямо с распечатанными на каждой странице обращениями граждан", - сказал Песков, отметив, что и сейчас уже начали это делать. "По мере того, как президент находит время, он знакомится с этим", - уточнил представитель Кремля.

Песков рассказал, что Путин традиционно проводит совещание с руководством администрации, с правительством, с экономическим и социальным блоком кабмина. "Там тоже конкретные обращения, вопросы рассматриваются. На некоторые он обращает очень пристальное внимание, просит заранее проверять какие-то темы", - уточнил он.

По словам Пескова, "так же и сейчас происходит". "Мы ему сейчас регулярно уже отправляем такие подборки обращений", - рассказал он.