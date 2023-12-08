На Херсонщине сделают все, чтобы граждане смогли принять участие в президентских выборах

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что в Херсонской области поддерживают решение Владимира Путина об участии в выборах

ГЕНИЧЕСК, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Херсонской области сделают все необходимое, чтобы граждане смогли принять участие в президентских выборах 2024 года. Об этом заявил губернатор Владимир Сальдо.

"В Херсонской области мы сделаем все, чтобы люди имели возможность проголосовать и высказать свою личную точку зрения по поводу будущего России", - написал он в Telegram-канале.

Сальдо подчеркнул, что в Херсонской области поддерживают решение президента России Владимира Путина об участии в выборах. "Уверен, что большинство россиян, которые примут участие в голосовании, поддержат его кандидатуру", - добавил он.

Губернатор отметил, что в это бурное и очень непростое время граждане России получили возможность "проявить истинный, патриотический героизм". "Мы нацелены только на победу, а для победы нам нужен опытный, твердый, знающий свое дело верховный главнокомандующий. Поэтому Путин, я уверен, после выборов по-прежнему будет президентом нашей страны", - подытожил он.

Ранее после просьбы спикера парламента ДНР Артема Жоги Путин дал согласие участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Нынешние полномочия Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024 года. Очередные президентские выборы назначены в России на 17 марта.