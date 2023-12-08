В РФ надеются, что новые власти Аргентины будут ориентироваться на многосторонность

Посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов отметил, что в системе международных отношений сейчас происходят кардинальные перемены, сопровождающиеся ослаблением позиций США и усилением веса развивающихся стран

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 декабря. /ТАСС/. Россия надеется, что правительство избранного президента Аргентины Хавьера Милея будет ориентироваться в своей внешней политике на многосторонность. Об этом заявил посол РФ в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в статье, которая была опубликована в пятницу в газете Perfil.

"Рассчитываем, что новое правительство Аргентинской Республики будет ориентироваться на многосторонность в отстаивании национальных интересов. Ваша страна располагает достаточными ресурсами и возможностями, необходимыми для выстраивания самостоятельного курса. Это означает, что можно не оглядываться на тех, кто стремится навязать международному сообществу "основанный на правилах порядок", который фактически является обновленной версией колониализма", - написал он.

Посол отметил, что в системе международных отношений сейчас происходят кардинальные перемены, сопровождающиеся ослаблением позиций США и усилением веса развивающихся стран. "Но некоторым государствам, похоже, тяжело свернуть с однажды проторенного пути. Запад и сегодня делает все, чтобы, используя свои остаточные преимущества, сохранить основы миропорядка, позволяющие ему "собирать дань" со всего человечества. Отсюда проистекают менторство и агрессия к независимым самобытным странам, попытки подсечь неподконтрольные интеграционные процессы, затормозить ход укрепления альтернативных центров развития", - добавил он.

По его мнению, главная задача США и их союзников заключается в получении доступа к "критически важному и необходимому для энергоперехода сырью развивающегося мира, включая углеводороды, литий и другие стратегические минералы". "На контрасте Россия продвигает иную, основанную на взаимовыгодном сотрудничестве модель экономического взаимодействия, подсказанную ей собственным историческим опытом. <...> Причем в отличие от Запада, где метрополии процветали за счет перекачки средств из колоний, у нас акцент делался на развитие окраин", - отметил Феоктистов.

Милей вступит в должность главы государства 10 декабря. В ходе предвыборной кампании политик заявлял, что не намерен продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с политикой этих государств, но в то же время утверждал, что не будет мешать частному бизнесу вести дела с ними. Милей называл приоритетными союзниками Аргентины Израиль и США.