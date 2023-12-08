Замглавы МИД РФ обсудили с представителем МККК гуманитарную деятельность в Газе

По данным МИД, также "подробно обсуждались вопросы деятельности МККК в России, в том числе с учетом гуманитарных потребностей новых российских регионов"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Заместители министра иностранных дел России Сергей Вершинин и Андрей Руденко на встрече в Москве с директором правления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) Мартином Шюппа рассмотрели вопросы гуманитарной деятельности организации в секторе Газа, Сирии, Мьянме, Афганистане и в Карабахе.

"Внимание Шюппа было обращено на продолжающиеся регулярные нарушения норм международного гуманитарного права со стороны киевского режима, - говорится в сообщении МИД РФ. - Подробно обсуждались вопросы деятельности МККК в России, в том числе с учетом гуманитарных потребностей новых российских регионов".