8 декабря, 16:33

Захарова заявила, что решение об участии в Олимпиаде примут сами спортсмены РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД России прокомментировала решение Международного олимпийского комитета допустить россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские спортсмены и профессиональное сообщество сами будут решать, ехать ли на предстоящие Олимпийские игры в Париже. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова газете "Спорт-экспресс", комментируя решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян до участия в Олимпиаде в нейтральном статусе.

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"Ехать ли атлетам на Олимпийские игры в Париже? Это решать будут сами спортсмены и профессиональное сообщество. Поздняя публикация критериев? Меня уже давно ничего не удивляет, так как я знаю цель тех, кто это делает - нанести нам как можно больший ущерб во всем", - сказала дипломат.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. 

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