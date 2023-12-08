Посол РФ выразила сожаление желанием властей Болгарии разрушить памятник Советской армии

Элеонора Митрофанова подчеркнула, что это нанесет ущерб двусторонним отношениям

СОФИЯ, 8 декабря. /ТАСС/. Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова выразила сожаление в связи с планами местных властей демонтировать под предлогом дефектов конструкции памятник Советской армии в Софии, подчеркнув, что это нанесет ущерб двусторонним отношениям.

"Вопрос о памятнике носит политический характер. Несмотря на выявленные дефекты, которые, наверняка, есть, ведь памятник был построен болгарами в 1954 году и не ремонтировался, этот монумент является символом, он был установлен в честь солдата - освободителя Европы. Если памятник будет демонтирован, то это станет очень большим отрицательным моментом в российско-болгарских отношениях", - сказала Митрофанова в интервью ТАСС.

"Желание в один момент пытаться разрушить то, что строилось на протяжении длительного времени, вызывает сожаление", - дополнила дипломат.

Месяц на демонтаж

Ранее глава софийской районной администрации Трайчо Трайков в интервью Болгарскому национальному телевидению заявил, что памятник Советской армии в Софии имеет серьезные конструктивные дефекты, представляет опасность для окружающих и должен быть демонтирован для проведения реставрации. По словам чиновника, проведенное специалистами обследование выявило повреждение оснований бронзовых фигур, которые без проведения реставрации и ремонта могут обрушиться под собственной тяжестью. "Судьбу памятника решило время, он никогда не ремонтировался, и сейчас он стал опасен для окружающих. Он должен быть демонтирован, а бронзовые фигуры отправлены на ремонт и реставрацию", - сказал Трайков.

На сайте областной администрации, которая отвечает за памятник, указано, что "в бронзовых отливках выявлены трещины и существует опасность падения элементов памятника", выраженная коррозия зафиксирована в стабилизирующей памятник металлической конструкции.

Трайков уточнил, что местные власти уже издали необходимые документы и в течение 30 дней демонтаж скульптурной группы на вершине памятника должен быть произведен, а вокруг монумента было установлено дополнительное ограждение. В дальнейшем должны быть подготовлен проект и выбрана компания, которая проведет работы по реставрации бронзовых фигур и барельефов, а также проект по их перемещению на новое место в соответствии с решением столичных депутатов.

Депутаты городского совета от Болгарской социалистической партии, партии "Возрождение", представители политического объединения "Левицата!" и множества других политических и общественных организаций категорично заявили, что не позволят снести монумент.

Споры о монументе

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник многократно становился мишенью для вандалов. Софийские депутаты в марте снова большинством голосов поддержали инициативу правых политических объединений о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. В настоящее время доступ к монументу закрыт, территория у памятника огорожена, а вокруг монумента возведены строительные леса.