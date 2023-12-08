Собянин: Россия проделала с Путиным колоссальный путь к независимости

Мэр Москвы полностью поддерживает решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин полностью поддерживает решение президента РФ Владимира Путина баллотироваться на новый срок. Страна под его руководством проделала колоссальный путь к независимости, написал Собянин в своем Telegram-канале.

"С Владимиром Владимировичем Путиным Россия проделала колоссальный путь к независимости. У нашего президента есть четкое представление о настоящем и будущем страны. Он принимает решения и несет за них ответственность. Все это - качества настоящего лидера. Поэтому я полностью поддерживаю его решение баллотироваться на новый срок и желаю победы на выборах", - говорится в сообщении.

В пятницу Путин объявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. Отвечая на просьбы участников церемонии ко Дню Героев Отечества идти на выборы, президент РФ отметил, что у него были разные мысли, но "сегодня по-другому нельзя", и он выдвинет свою кандидатуру.

Президентские выборы пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру.