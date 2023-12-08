8 декабря, 18:07
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина

Песков заявил, что россияне объединились вокруг президента и не хотят молчать об этом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сергей Бобылев/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, это то, чего не было на предыдущих прямых линиях

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Россияне консолидировались вокруг президента РФ Владимира Путина и не хотят молчать о желании его поддержать. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1".

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"Люди консолидировались вокруг своего президента, и они не хотят молчать о своих чувствах, о своем желании поддержать президента. Они говорят об этом, пишут об этом", - сказал он.

Песков добавил, что это то, чего не было на предыдущих прямых линиях.

В 2023 году прямая линия и большая пресс-конференция президента пройдут в совмещенном формате. 14 декабря глава государства в прямом эфире ответит на вопросы россиян в программе "Итоги года с Владимиром Путиным". 

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