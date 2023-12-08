Роскомнадзору поручили пресекать распространение нарушающей закон агитации

Кроме этого, ведомство должно будет обеспечить своевременное принятие мер, в том числе направление в суд материалов об административных правонарушениях, в отношении редакций печатных или сетевых СМИ, теле- и радиокомпаний, нарушивших законы о гарантии избирательных прав и выборах президента РФ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор по представлению Центризбиркома РФ будет незамедлительно принимать меры по пресечению агитации, нарушающей избирательное законодательство, в ходе предстоящей президентской кампании. Соответствующее поручение закреплено в постановлении правительства РФ о мерах по содействию подготовке к выборам.

Так, Роскомнадзору поручено по представлениям ЦИК, региональных избиркомов "незамедлительно принимать меры по пресечению распространения", в том числе в интернете, агитационных материалов, изготовленных или распространяемых "с нарушением требований законодательства Российской Федерации о выборах", а также иной подобной информации, не соответствующей избирательному законодательству.

Кроме этого, Роскомнадзор должен будет обеспечить своевременное принятие мер, в том числе направление в суд материалов об административных правонарушениях, в отношении редакций печатных или сетевых СМИ, теле- и радиокомпаний, нарушивших законы о гарантии избирательных прав и выборах президента РФ. При необходимости ведомство должно проверять материалы СМИ на предмет таких нарушений.

Согласно постановлению кабмина, МВД, Минюст, Роскомнадзор и ФСБ будут "принимать незамедлительные меры по пресечению экстремистской и иной противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расовую, национальную, религиозную ненависть и вражду, а также своевременно информировать избирательные комиссии о выявленных фактах и принятых мерах".

7 декабря Совет Федерации назначил выборы президента РФ. Как и положено по закону, они должны состояться 17 марта 2024 года. В пятницу ЦИК принял постановление, согласно которому голосование будет идти с 15 по 17 марта.