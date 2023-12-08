"Новые люди" рассматривают три кандидатуры для участия в выборах президента РФ

Речь идет об Алексее Нечаеве, Владиславе Даванкове и Сардане Авксентьеве

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Партия "Новые люди" пока рассматривает три кандидатуры для возможного выдвижения на выборах президента России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе партии.

"Кандидата от "Новых людей" на президентских выборах мы выберем на съезде партии, который пройдет 24 декабря. Среди кандидатур - Алексей Нечаев, Владислав Даванков и Сардана Авксентьева", - пояснили там.

Совет Федерации принял на пленарном заседании постановление о назначении выборов президента РФ на 17 марта 2024 года.