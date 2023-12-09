Полянский заявил, что итогами дипломатии США на Ближнем Востоке стало кладбище в Газе

Первый заместитель постпреда РФ при ООН добавил, что Вашингтон "оставляет позади себя выжженную землю и разрушения"

ООН, 9 декабря. /ТАСС/. Итогами дипломатии США, которые всегда оставляют после себя выжженную землю, на Ближнем Востоке стало кладбище детей в секторе Газа. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе своего выступления на заседании Совбеза всемирной организации по Ближнему Востоку.

"США фактически запрещают Совету Безопасности ООН вмешиваться <...>. Итоги этой тихой дипломатии [США] - кладбище палестинский детей, в которую превратилась Газа", - сказал он.

"Уже в который американская дипломатия оставляет позади себя выжженную землю и разрушения", - добавил Полянский

Он также отметил, что США вынесли смертный приговор тысячам мирных граждан в Палестине и Израиле, заблокировав принятие резолюции с требованием прекратить огонь в зоне израильско-палестинского конфликта.

"Наши коллеги из США буквально на наших глазах вынесли смертный приговор еще тысячам, если не десяткам тысяч мирных граждан в Палестине и Израиле, включая женщин и детей, а также пытающимся им помочь сотрудникам ООН. Оценку этим действиям Вашингтона даст история", - сказал он.