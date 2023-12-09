"Единая Россия" и ОНФ займутся организацией избирательной кампании Путина

В первую очередь речь идет о сборе подписей в поддержку действующего президента, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" совместно с Народным фронтом обеспечит проведение всех организационных мероприятий, связанных с избирательной кампанией действующего президента РФ Владимира Путина, в первую очередь - сбором подписей в его поддержку. Об этом заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Единая Россия" - это партия президента, он ее 22 года назад создавал, стоял у истоков ее создания, и, безусловно, "Единая Россия" примет самое активное участие в избирательной кампании [Путина], предоставит всю свою инфраструктуру - это развитые сети наших региональных, местных, первичных отделений. Вместе с Народным фронтом мы обеспечим проведение всех организационных мероприятий, связанных с выдвижением, в первую очередь - сбор подписей [в поддержку] нашего кандидата", - заявил Турчак на установочном собрании инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом в президенты на предстоящих выборах главы государства в марте 2024 года.