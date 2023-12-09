Инициативная группа начала формировать группу избирателей для выдвижения Путина

По словам секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака, собрание большой группы избирателей пройдет 16 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Инициативная группа по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты РФ приступила к формированию необходимой по закону группы избирателей. Об этом на заседании группы заявил секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"В соответствии с законодательством нам необходимо создать группу избирателей, которая [должна] собраться уже в большую группу и принять все необходимые решения по проведению избирательной кампании Владимира Владимировича [Путина]. Группе избирателей необходимо зарегистрироваться в ЦИК, организовать сбор подписей", - сказал Турчак.

Политик предложил "провести большое собрание инициативной группы, группы избирателей по выдвижению в следующую субботу 16 декабря".