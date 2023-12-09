Собрание группы избирателей по выдвижению Путина пройдет в зале "Зарядье"

По словам художественного руководителя Театра Олега Табакова Владимира Машкова, обсуждался вариант проведения собрания на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Собрание большой группы избирателей по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом в президенты РФ пройдет 16 декабря в московском концертном зале "Зарядье". Об этом по итогам установочной встречи инициативной группы сообщил ее участник, народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

По его словам, обсуждался вариант проведения собрания на площадке форума-выставки "Россия" на ВДНХ, однако там "пространство расписано до марта". Руководство "Зарядья" в свою очередь готово собрание принять.

"Я надеюсь, что наше собрание успешно пройдет в субботу, 16 числа, в киноконцертном зале "Зарядье", - сказал Машков.