В СРЗП сообщили о разработке законопроекта о федеральном статусе многодетной семьи

В нем будет прописано определение и другие меры поддержки, уточнил первый зампред думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Дмитрий Гусев

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Партия "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) инициировала разработку межфракционного законопроекта о федеральном статусе многодетной семьи. Об этом сообщил первый зампред думской фракции СРЗП Дмитрий Гусев.

"Мы, [партия] "Справедливая Россия - За правду", инициировали разработку в Государственной думе межфракционного большого законопроекта о многодетных семьях. Там будет прописано определение многодетной семьи и другие меры поддержки. Но закон еще пишется. Предложения мы принимаем. И эти предложения можно и президенту РФ отдать", - рассказал Гусев, выступая на первом всероссийском форуме "Выбор женщин", организованном при поддержки фракции СРЗП.

В свою очередь лидер партии Сергей Миронов отметил, что в России до сих пор юридически не определено понятие многодетной семьи, в каждом регионе власти определяют его самостоятельно. "Сколько лет мы говорим о необходимости федерального статуса многодетной семьи. Чтобы было раз и навсегда определено. С нашей точки зрения формулировка должна быть такой: "многодетная семья Российской Федерации - это семья, где трое и более детей". Причем семья остается многодетной, пока младшему не исполнится 18 лет. Это наша формулировка", - подчеркнул Миронов.

Политик также обратил внимание на демографическую проблему России. "Что касается демографической проблемы, то мы уделяем ей самое пристальное и большое внимание. И мы понимаем, что при всех прочих мерах нужно особое внимание уделять этой проблеме. Мы считаем, что в составе правительства РФ было бы неплохо создать если не министерство, то, пускай, агентство по демографической проблематике. Потому что, кто бы что ни говорил, уверенность женщин в завтрашнем дне - это самое главное", - резюмировал Миронов.