Захарова считает, что зерновая сделка заработает только после снятия санкций с компаний РФ

Речь идет о компаниях, занятых в сфере агропромышленного комплекса, уточнила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Возможность реанимирования зерновой сделки остается, она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству AFP.

"Возможность реанимирования черноморской инициативы остается. Принципиальную позицию четко озвучил президент Российской Федерации Владимир Путин. Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса", - указала дипломат.