9 декабря, 12:37
Санкции в отношении России

Захарова считает, что зерновая сделка заработает только после снятия санкций с компаний РФ

Речь идет о компаниях, занятых в сфере агропромышленного комплекса, уточнила официальный представитель МИД России

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Возможность реанимирования зерновой сделки остается, она заработает только после снятия санкций с российских компаний, занятых в агропромышленном комплексе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью агентству AFP.

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"Возможность реанимирования черноморской инициативы остается. Принципиальную позицию четко озвучил президент Российской Федерации Владимир Путин. Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса", - указала дипломат. 

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