Кадыров заявил, что в Чечне поддерживают решение Путина участвовать в выборах президента

По словам главы республики, нет более достойного человека, способного отстоять целостность и независимость России

ГРОЗНЫЙ, 9 декабря. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике поддерживают решение главы России Владимира Путина участвовать в выборах президента.

"Наш верховный главнокомандующий, национальный лидер и президент России Владимир Путин намерен участвовать в президентских выборах в 2024 году. Об этом он заявил в Кремле во время общения с участниками церемонии, приуроченной ко Дню Героев Отечества. Мы в Чеченской Республике всецело поддерживаем решение Владимира Путина и считаем его абсолютно правильным и необходимым", - написал Кадыров в Telegram-канале.

По его словам, в нынешних условиях, когда практически весь мир ополчился против России, нет более достойного человека, способного отстоять целостность и независимость государства.

"Возглавив страну в самый сложный период ее истории, он сумел превратить ее в одну из самых могущественных держав, с которой теперь считаются во всем мире. Благодаря своим мудрым и дальновидным решениям Владимир Владимирович превратил российскую экономику в одну из самых устойчивых мировых экономик, что обеспечило гражданам России благополучие и процветание на долгие годы. Даже сейчас, находясь под беспрецедентными санкциями, мы продолжаем поступательное развитие по всем направлениям", - добавил глава Чечни.

Он призвал сплотиться вокруг Путина, отдать за него свои голоса и позволить ему отстоять место России среди мировых держав. "Нет ни малейших сомнений, что это ему удастся, потому что в современной истории России не было и не будет более достойных, мудрых и талантливых лидеров, подобных действующему главе государства. От лица всего чеченского народа и от себя лично я еще раз заявляю, что мы искренне приветствуем решение президента России Владимира Путина баллотироваться на следующий срок. Как и прежде, будучи его верными пехотинцами, мы окажем ему всю необходимую помощь и поддержку, а также выполним любой его приказ во благо нашей великой Родины - России", - написал глава субъекта.