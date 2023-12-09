Рыбакова вновь избрали председателем партии "Яблоко"

За него проголосовали 59 делегатов съезда

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Николай Рыбаков был избран председателем партии "Яблоко" по результатам голосования на съезде. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Николай Рыбаков избран председателем партии "Яблоко" на второй срок. По результатам тайного голосования делегатов съезда он получил 59 голосов "за" (55%). Второе место занял Александр Ефимов (26 голосов "за"). Анна Черепанова и Максим Круглов набрали 12 и 10 голосов соответственно", - сказано в распространенном сообщении.

Съезд партии "Яблоко" состоялся в субботу. Основатель партии Григорий Явлинский в ходе съезда выступил с политическим докладом, однако вопрос о его выдвижении на президентские выборы не рассматривался. Ранее Явлинский заявил о своей готовности выдвинуться, в случае если удастся собрать 10 млн неформальных голосов за выдвижение.