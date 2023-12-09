Умер соучредитель СВОП Владимир Рубанов

Ему было 79 лет

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Соучредитель и член президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), замсекретаря Совета безопасности РФ в 1993-1996 годах Владимир Рубанов умер в возрасте 79 лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

"Президиум Совета по внешней и оборонной политике с глубоким прискорбием извещает членов и друзей СВОП, что 7 декабря 2023 года не стало Владимира Арсентьевича Рубанова, одного из отцов - основателей Совета по внешней и оборонной политике, до последних дней участвовавшего в работе нашей организации", - сказано в нем.