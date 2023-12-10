Путин: в Киеве "совсем оборзели", объявив русских некоренной нацией на Украине

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Киевские власти "совсем оборзели", когда объявили русских некоренной нацией на Украине, заявил президент России Владимир Путин в беседе после вручения медалей "Золотая звезда" по случаю Дня героев Отечества. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист телеканала "Россия-1" Павел Зарубин.

"Никогда ничего подобного мы бы не делали, если бы [власти Украины] не начали уничтожать Россию на наших исторических территориях, изгонять людей оттуда, объявили русских некоренной нацией. Совсем с ума сошли, совсем обалдели, как бы сказать попроще, по-народному: оборзели совсем", - сказал глава государства.