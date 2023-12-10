Путин уверен, что Россию никогда не получится оттеснить, ослабить и раздавить

Как отметил президент, после заключения минских соглашений Украина и Запад заверяли в готовности их выполнять

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Запад пытался оттеснить, ослабить и в конечном счете раздавить Россию, но у него это никогда не получится, заявил президент РФ Владимир Путин во время общения с участниками церемонии ко Дню Героев Отечества. Фрагмент беседы вошел в сюжет программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", опубликованном в Telegram-канале журналиста Павле Зарубина.

"Попытка оттеснить Россию, ослабить ее, а в конечном итоге раздавить. Ничего не получится у них, никогда", - заявил российский лидер.

По его словам, после заключения минских соглашений в 2014 году Украина и Запад заверяли в готовности их выполнять. "Стремились к этому? Хрена с два! Публично же сказали - и бывший канцлер ФРГ, и бывший президент Франции: "А мы и не думали выполнять, подписали только для того, чтобы Украину подготовить к боевым действиям", - напомнил Путин.