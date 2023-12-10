Пискарев заявил, что спецслужбы НАТО активизировались с началом предвыборной кампании в РФ

Депутат утверждает, что якобы проводится обучение для провокаторов и "псевдонаблюдателей"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО в связи с началом кампании по выборам президента в России. Об этом заявил глава комиссии, глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и "агентов влияния" в связи с началом кампании по выборам президента в России. И, в частности, предпринимаются попытки организации в период избирательной кампании серии незаконных акций на территории нашей страны. Ведется подготовка провокаторов. Соответствующие тренинги организованы, например, в странах Прибалтики и в Грузии. Проводятся обучающие мероприятия для "псевдонаблюдателей", а также для так называемых "журналистов в изгнании". Данная деятельность осуществляется за счет организационной и грантовой поддержки, финансируемой, в том числе, МИД Германии", - сказал Пискарев, слова которого приводятся в телеграм-канале комиссии.

По его словам, информацию о выявленных фактах подготовки провокаций на выборах комиссия передаст в ЦИК России и Генпрокуратуру РФ. "В ближайшее время проведем рабочую встречу с представителями Центризбиркома", - добавил парламентарий.

Президентские выборы в России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий президент Владимир Путин, у которого истекает второй подряд и четвертый в совокупности срок полномочий, имеет право вновь выставить свою кандидатуру.-