Путин: у Украины нет ничего своего, поэтому нет будущего, а у России - есть

Президент заявил об этом в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Украина не производит ничего своего, у нее нет будущего, в то время как у России - есть.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России.

"У них иссякает [все], у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", - сказал Путин. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России-1" Павел Зарубин.