10 декабря, 11:06,
обновлено 10 декабря, 11:16

Путин: у Украины нет ничего своего, поэтому нет будущего, а у России - есть

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент заявил об этом в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Украина не производит ничего своего, у нее нет будущего, в то время как у России - есть.

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Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в беседе с военнослужащими после церемонии вручения золотых звезд Героям России.

"У них иссякает [все], у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", - сказал Путин. Фрагмент беседы опубликовал в своем Telegram-канале журналист "России-1" Павел Зарубин. 

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