Песков: внимание многих в мире было приковано к визиту Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Пресс-секретарь президента отметил, что "это страны, которые играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина на Ближний Восток вызвал интерес в мире и регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

"Внимание многих в мире и особенно в самом регионе было приковано к этим контактам Путина. И [Объединенные Арабские] Эмираты, и королевство Саудовская Аравия - это очень важные наши партнеры в арабском мире. Это страны, которые играют одну из главных ролей в деле стабилизации международных рынков энергоносителей, страны, которые так или иначе оказывают огромное влияние на все региональные дела", - сказал представитель Кремля в интервью журналисту Павлу Зарубину.