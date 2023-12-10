Лавров заявил, что из-за "обстоятельств" не смог посетить форум в Дохе

По словам главы МИД РФ, у него не было возможности посмотреть предыдущие сессии форума

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что из-за "обстоятельств" не смог лично посетить Дохийский форум.

"Спасибо большое за приглашение. Действительно, я планировал быть с вами сегодня, но жизнь полна обстоятельств, спасибо за понимание моих обстоятельств", - сказал Лавров, выступая в онлайн-формате перед участниками конференции.

Министр отметил, что у него не было возможности посмотреть предыдущие сессии форума. "Но я предполагаю, что вы обсуждали многополярный мир, который появляется после 500-летнего доминирования Запада", - сказал глава МИД РФ.