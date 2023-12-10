Лавров заявил, что Россия продолжит политическое давление для решения конфликта в Газе

По словам главы МИД РФ, "всегда есть надежда на дипломатию"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать политическое давление для достижения гуманитарного прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

"Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы продолжить это политическое давление для достижения гуманитарного прекращения огня", - сказал он.

Министр в этой связи указал, что "всегда есть надежда на дипломатию". "Это то, что мы пытались сделать с начала нынешней волны насилия. Мы решительно осудили террористическую атаку на Израиль 7 октября, как мы осуждаем любую террористическую атаку, - подчеркнул Лавров. - В то же время мы не считаем допустимым использовать это событие для коллективного наказания миллионов палестинского народа с неизбирательными обстрелами гражданских лиц".