Лавров заявил, что Россия стала сильнее, чем до начала конфликта на Украине

Это главный результат военных действий, развязанных США руками Украины, отметил министр иностранных дел

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия уже стала намного сильнее, это главный результат военных действий, развязанных США руками Украины. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

"Результат войны против России, начатой США руками Украины, уже виден. Вы упомянули расширение НАТО, но главным результатом для нас и, кстати, для других, кто почувствует это позже, является то, что Россия уже стала намного сильнее, чем она была до этих событий", - сказал он.

Как отметил глава МИД РФ, так будет и после окончания этих военных действий.

"В начале XIX века Наполеон собрал почти всю Европу для атаки на Россию. Мы победили его и стали сильнее после этой агрессии. В середине прошлого века Гитлер сделал тоже самое, он поставил под свое командование большинство европейских стран, чтобы начать агрессию против России. Он был также побежден, и мы стали сильнее после этой войны", - резюмировал Лавров.