10 декабря, 12:22,
обновлено 10 декабря, 12:49

Лавров на вопрос о сроке своей работы заявил, что будет служить Родине, пока нужен ей

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Он занимает должность главы МИД России с 2004 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сроке своей работы на этом посту, заявил, что будет служить России до тех пор, пока он нужен ей.

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"Я действительно не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне", - сказал он, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

Лавров занимает должность главы МИД России с 2004 года. До этого в течение 10 лет он был постоянным представителем РФ при ООН. 

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия