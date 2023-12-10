Лавров на вопрос о сроке своей работы заявил, что будет служить Родине, пока нужен ей

Он занимает должность главы МИД России с 2004 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о сроке своей работы на этом посту, заявил, что будет служить России до тех пор, пока он нужен ей.

"Я действительно не понимаю, почему вы задаете такой вопрос. Я служу моей стране до тех пор, пока моя страна нуждается во мне", - сказал он, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.

Лавров занимает должность главы МИД России с 2004 года. До этого в течение 10 лет он был постоянным представителем РФ при ООН.