Лавров предложил "обратиться к Зеленскому" с вопросом о перспективах дипломатии по Украине

Министр иностранных дел России напомнил, что 1,5 года назад украинский лидер подписал указ, запрещающий переговоры с правительством РФ

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил переадресовать к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому вопросы о возможности дипломатического урегулирования конфликта на Украине.

"Вам следует позвонить господину Зеленскому, - ответил Лавров в своем онлайн-выступлении на Дохийском форуме на просьбу модератора оценить перспективы политического урегулирования на Украине. - Потому что 1,5 года назад он подписал указ, запрещающий какие-либо переговоры с правительством [президента России Владимира] Путина. Это хорошо известный факт".

Как напомнил министр, у украинской стороны "был шанс" на политическое урегулирование ситуации в марте и апреле 2022 года, "сразу после начала специальной военной операции". "Когда переговорщики достигли соглашения в Стамбуле, основанного на нейтралитете Украины без НАТО, но с некоторыми другими гарантиями, представляемыми Украине Россией совместно с Западом, эта сделка была отменена, потому что американцы и британцы решили, что если Путин готов подписать это, то нужно его больше обессилить. Это то, чем они занимаются сейчас", - резюмировал Лавров.