Лавров не считает лицемерным подход России к палестино-израильскому конфликту

Как добавил глава МИД РФ, Россия никогда не скрывала, как боевые действия проводились в Чечне

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российская сторона не проявляет лицемерия, говоря о высоких потерях среди гражданского населения в ходе палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в онлайн-формате в рамках на Дохийского форума.

"Это вам судить. Я не считаю, что я проявляю лицемерие или что его проявляет Россия", - сказал министр, отвечая на вопрос о том, не является ли позиция РФ в текущем ближневосточном конфликте лицемерной в контексте опыта российской военной операции в Сирии и боевых действий в Чеченской Республике в 1990-2000 годах.

"Мы никогда не скрывали, как боевые действия проводились в Чеченской Республике, - продолжил Лавров. - Никогда не скрывали, что мы делали в Сирии по запросу легитимного правительства, имеющего представительство в ООН".

Он подчеркнул, что российская сторона сражалась с несколькими террористическими организациями, которые, в частности, возникли в результате вторжения США в Ирак. "И мы продолжим сражаться с терроризмом", - заключил глава МИД РФ.